Токаев встретился с жителями села Шахтер (фото)

Рабочая поездка главы государства в Карагандинскую область продолжилась посещением ряда социальных объектов села Шахтер Нуринского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и қазақ күресі, а также тренажерный зал. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сел Мұзбел, Егінді и Байтуған.

Президент осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный Дом культуры. Он отметил вклад директора ТОО "Шахтерское" Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе в рамках социальной ответственности бизнеса и приверженности развитию спорта, культуры и искусства в районе.

Глава государства побеседовал с коллективом Народного духового оркестра села Шахтер и пожелал ему творческих успехов. Он подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионах.

Также в ходе посещения Нуринского района Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев побеседовал с тружениками села Шахтер.

Директор ТОО "Шахтерское" Георгий Прокоп сообщил, что на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масличных культур, а также картофеля. По его словам, технический парк агрообъединения представлен современными гусеничными и колесными тракторами и зерноуборочными комбайнами - John Deere, Buhler, CLASS, Lovol, Valtra, РСМ, Acros. На сегодняшний день отмечается полная подготовка к уборке зерновых культур.

Местные жители рассказали главе государства о созданных благоприятных условиях для работы и проживания в селе. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание развитию села и оказывать поддержку фермерам.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область с рабочим визитом. Первым делом он направился на металлургический комбинат Qarmet.

"Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил Токаев.

Президент также посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet. Он побеседовал с шахтерами, которые в момент разговора находились на глубине 620 метров.

Также он посетил недавно открытый Дворец школьников "Кәусар" в микрорайоне Пришахтинске.