Токаев посетил школу в Косшы и подарил детям автобус (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область, где первым делом ознакомился со школой-гимназией в Косшы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Акмолинскую область началась с посещения школы-гимназии на 1500 мест в Косшы, сообщается в Telegram-канале Акорды.

️Школа, расположенная в новом районе города, построена за счет частных инвестиций "Фонда Булата Утемуратова" и передана в управление местному отделу образования.

Образовательное учреждение возведено в соответствии со стандартами национального проекта "Комфортная школа". В настоящее время здесь обучаются 2700 учащихся в две смены. Наряду с учебными кабинетами в школе имеются актовый зал на 280 мест, столовая на 360 мест, 2 спортивных зала, кабинеты информатики, химии, физики, биологии, технологии и музыки.

Токаев в кабинете виртуального обучения вождению. Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам директора школы Дидар Аскаровой, в рамках "Единой программы воспитания" школьники получают не только образование, но и бесплатно посещают спортивные секции и кружки по шахматам, тоғызқұмалақ, асық ату, танцам, хору, фортепиано и домбре.

Глава государства осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку. Затем он побеседовал с педагогами и учащимися.

"Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы. Молодое поколение должно стремиться к образованию", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев в кабинете мобилографии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Библиотека. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев в библиотеке. Фото: t.me/aqorda_resmi

Класс. Фото: t.me/aqorda_resmi

Здание школы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Библиотека. Фото: t.me/aqorda_resmi

Класс. Фото: t.me/aqorda_resmi

️Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу "Слово об отце" и школьный автобус отечественного производства.

Напомним, вчера Токаев обсудил с правительством экономическую ситуацию в Казахстане. Перед этим стало известно о переносе его встречи с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов. Недуг выявили сразу у трех казахстанских призеров и двух членов тренерского штаба.

На днях президент побывал с рабочим визитом в Карагандинской области. Он посетил металлургический комбинат Qarmet, местный дворец школьников, а также увиделся с жителями села Шахтер.