Токаев посетил Дворец школьников "Кәусар" (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил недавно открытый Дворец школьников "Кәусар" в микрорайоне Пришахтинске, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент был проинформирован о том, что в 13 кружках и секциях занимаются 1600 детей. Для школьников открыты HI-TECH цех, творческая мастерская, зал хореографии, ART-студия, студии записи, телевидения и фото, VR-архитектуры и WEB-дизайна, Intellectum-студия, кабинет интернета вещей, лаборатория робототехники и технического творчества, STEM-лаборатория, музыкальная студия, экологический центр, спортивные и игровые площадки.

Здание общей площадью 3,3 тыс. квадратных метров оснащено необходимым оборудованием для обеспечения и получения качественного дополнительного образования.

Глава государства обратил внимание на важность творческого и креативного развития молодого поколения. Он также подчеркнул, что уделяет большое внимание охране окружающей среды, в том числе проведению экологической акции "Таза Қазақстан". Президент призвал школьников принять активное участие в этом важном начинании.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область с рабочим визитом.

Первым делом он направился на металлургический комбинат Qarmet.

"Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил Токаев.

Президент также посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet. Он побеседовал с шахтерами, которые в момент разговора находились на глубине 620 метров.