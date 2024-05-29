Токаев заслушал отчет Бектенова о ликвидации последствий паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства было доложено о планомерной работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан.

Как сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

Усиленно ведется работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильем. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена.

На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 – Акмолинской, 76 – Актюбинской, 40 – Северо-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.

Главе государства также было доложено о строительстве для пострадавших граждан 1862 новых домов. Так, 394 дома строятся в Западно-Казахстанской области, 184 – в Костанайской, 48 – в Атырауской, 494 – в Актюбинской, 273 – в Акмолинской, 500 – в Северо-Казахстанской, 5 – в Павлодарской.

2 947 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

Олжас Бектенов проинформировал о выплате пострадавшим семьям дополнительной помощи в размере до 150 МРП для приобретения утраченных предметов первой необходимости. 4 115 семей получили компенсацию на общую сумму в 1 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.

Наряду с этим ведется работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и по итогам обследования одобрены 12 заявок субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 21 млн тенге. Горячая линия о порядке возмещения и подачи документов действует по номеру "1432". Работа продолжается. Согласно предварительной оценке, в результате паводков пострадал 731 субъект бизнеса.

Напомним, вчера вице-премьер Канат Бозумбаев отчитывался о ходе выплаты компенсаций и оценке пострадавшего жилья из-за паводков в Казахстане.

При этом ранее мы писали, что почти треть затопленных домов в Петропавловске собираются снести. Сложной паводковая ситуация все еще остается в Атырауской области. Несколько дней назад в МЧС показывали кадры эвакуации жителей одного из сел.

Кроме того, в начале прошлой недели в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане.

Еще сообщалось, что в Казахстане отменили международный IT-форум Digital Bridge 2024 в связи с поручением главы государства об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с наводнением.

Также стало известно, что школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов. Это касается тех областей, которые столкнулись с паводками. С 27 по 31 мая для школьников из регионов, в которых из-за паводков дети вынуждены были учиться дистанционно, проводятся занятия в "Летней школе".