Эвакуацию жителей села в Атырауской области показали в МЧС

Жителей села Талдыколь Атырауской области отрезало от мира из-за подтопления дороги. МЧС эвакуирует местных жителей с помощью лодок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Пресс-служба МЧС в Telegram-канале опубликовала видео эвакуации жителей села Талдыколь Махамбетского райоона Атырауской области на лодках, так как в селе подтопило автодорогу. На момент публикации виде, было перенаправлено порядка 88 жителей.

"К населенному пункту дополнительно были стянуты группировки спасателей. Из села Талдыколь 207 человек, предварительно, были эвакуированы в эвакопункт в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников. Угрозы населенному пункту нет", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.

Другую дамбу прорвало в селе Жалгансай Махамбетского района. В селе были включены сирены оповещения, жителей села эвакуировали. Также в области закрыли транспортное сообщение на трассе Атырау - Индер для всех видов транспорта.

Добавим, что 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. При этом 25 апреля в МСЧ сообщали, что региону грозит вторая волна паводков. В двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку.