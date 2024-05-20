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Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения акимам

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

Заслушаны акимы пострадавших регионов и министры по курируемым направлениям.

Пик паводков по стране пройден.

Вместе с тем, как отметили в правительстве, противопаводковые работы продолжаются в Атырауской области на фоне сохраняющегося критичного уровня воды в реке Жайык. В этой связи, аким Атырауской области Серик Шапкенов доложил о ситуации в регионе, где продолжается реализация противопаводковых мероприятий. На всей протяженности берегоукрепительных дамб (более 520 км) организовано круглосуточное дежурство.

При этом, в тех районах Атырауской области, где паводковая ситуация стабильна, активно работают комиссии по ликвидации последствий.

Так, в Жылыойском районе 3 730 обратившимся выплачено единовременное пособие на общую сумму 1,3 млрд тенге. Комиссией принято 2 727 заявлений, проведено техническое обследование 2 671 дома и проведена оценка 2 624 домов. Начато строительство 10 жилых домов, 14 жителей получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы.

Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме, подчеркнули в правительстве.

"В целом в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, свыше 60 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь местными исполнительными органами. 26 651 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Акиматами на местах ведутся работы по обеспечению пострадавших качественным жильем - 239 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ведется строительство 794 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. В целом в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам проведена оценка, отметили в ведомстве.

Сообщается, что объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Глава правительства акцентировал внимание на темпах работы.

"Предстоит большой фронт работы в части оценки, возмещения ущерба, восстановления и строительства. На данном этапе мы видим динамику, но имеется отставание на стадии оценки ущерба. В условиях ЧС все процессы нужно ускорить. Необходимо оперативно перенаправить оценщиков из регионов, где подсчет ущерба уже завершен, в Атыраускую и другие области", - подчеркнул Олжас Бектенов и поручил провести качественную оценку в максимально сжатые сроки.

Акиматам на местах поручено оказать содействие прибывающим специалистам.

Напомним, что на днях Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим.

Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

Отметим, что сложная ситуация все еще остается в Атырауской области.

На днях сообщалось, что движение транспорта ограничили на западе Казахстана из-за угрозы подтопления. Кроме того, позже стало известно, что в трех районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку. Сегодня в оперативном штабе сделали заявление.

Отметим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

Сейчас известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103824-pavodki-v-kazahstane-bektenov-dal-porucheniya-akimam-po-uskoreniyu-tempov-vosstanovitelnyh-rabot/

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