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Как будут летом учиться школьники в пострадавших от паводка регионах Казахстана

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Ученицы за партой
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как будет работать "Летняя школа" для учеников, которые из-за паводков учились дистанционно, рассказали в Министерстве просвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ведомстве, с 27 по 31 мая для школьников из регионов, в которых из-за паводков дети вынуждены были учиться дистанционно, стартует "Летняя школа".

Основная цель "Летней школы", как подчеркнули в ведомстве, повысить качество образования учеников, восполнив пробелы в знаниях.

"Учащимся из 2 622 школ в пострадавших регионах будет предоставлена возможность провести время с пользой в рамках "Летней школы". Обучение будет организовано по гибкому графику и в интересном формате.

Летняя школа планирует охватить 832 тысячи учащихся, которые проживают в регионах, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период из-за неблагоприятных погодных условий.

Учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания", - сообщил председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Каныбек Жумашев.

В ведомстве подчеркнули, что "Летнюю школу" ученики могут посещать с согласия родителей и по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов. Это касается тех областей, которые столкнулись с паводками.

Также в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.

Добавим также, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане.

В кабмине в начале недели сообщали, что пик паводков по стране пройден. Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104836-kak-budut-letom-uchitsya-shkolniki-v-postradavshih-ot-pavodka-regionah-kazahstana/

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