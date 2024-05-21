Выплаты и возвращения домой: Токаеву доложили о помощи пострадавшим в паводках

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем правительства.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь.

В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Ұлытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской - 4 085 семей, в Атырауской - 3 730 семей .

Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 - в Костанайской области, 57 - в Акмолинской, 28 - в Актюбинской, 6 - в Карагандинской, 2 - в Павлодарской.

Глава правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 - в Костанайской, 153 - в Актюбинской, 70 - в Атырауской, 200 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.

На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.

Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.

Напомним, вчера в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ. Также в Казахстане отменили международный IT-форум Digital Bridge 2024, который был запланирован в сентябре.

Между тем в Северо-Казахстанской области специальные бригады продолжают работу по оценке и техобследованию жилья, пострадавшего во время наводнения. Они пришли к выводу, что сотни домов невозможно восстановить из-за воды.

Недавно Бектенов рассказал, как наказали казахстанцев, которые во время паводков рассылали в Сети фейки. Так, за размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, в том числе шестеро арестованы, по двум фактам начаты досудебные расследования, остальные распространители ложной информации оштрафованы. Еще 92 публикации противоправного характера направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.