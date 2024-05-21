Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Выплаты и возвращения домой: Токаеву доложили о помощи пострадавшим в паводках

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов
Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов. Архивное фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем правительства.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь.

В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Ұлытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской - 4 085 семей, в Атырауской - 3 730 семей   .

Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 - в Костанайской области, 57 - в Акмолинской, 28 - в Актюбинской, 6 - в Карагандинской, 2 - в Павлодарской.

Глава правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 - в Костанайской, 153 - в Актюбинской, 70 - в Атырауской, 200 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.

На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.

Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.

Напомним, вчера в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ. Также в Казахстане отменили международный IT-форум Digital Bridge 2024, который был запланирован в сентябре.

Между тем в Северо-Казахстанской области специальные бригады продолжают работу по оценке и техобследованию жилья, пострадавшего во время наводнения. Они пришли к выводу, что сотни домов невозможно восстановить из-за воды.

Недавно Бектенов рассказал, как наказали казахстанцев, которые во время паводков рассылали в Сети фейки. Так, за размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, в том числе шестеро арестованы, по двум фактам начаты досудебные расследования, остальные распространители ложной информации оштрафованы. Еще 92 публикации противоправного характера направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2104434-tokaev-zaslushal-otchet-bektenova-po-pavodkam-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.