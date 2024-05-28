Почти треть затопленных домов в Петропавловске снесут

Осмотр домов, пострадавших от паводка, завершают в Петропавловске - каждый третий дом признан аварийным и пойдет под снос, передает сайт телеканала КТК.

Всего в Петропавловске в воде оказались 2156 домов - большинство из них было залито под крышу. Так жилища простояли почти три недели.

На днях специалисты завершат проверку всех пострадавших от паводков домов. На текущий момент непригодными для проживания уже официально признаны 644 дома.

В основном они располагались в микрорайонах Подгора, Косагор и Кожевенный завод - стихия буквально сносила строения целыми улицами.

"Наш дом признан аварийным, внутри - ужас. Все стены обвалились. Потолок обвалился, фундамент размыло, и, в принципе, дом покосило. Ну, все непригодно уже. Надеемся на государство, что нам помогут, не оставят нас в беде. Знаем, что есть два выбора: либо в Солнечном - нам переехать, либо квартиру. Но мы с супругой и с детьми рассматриваем квартиру", - заявил местный житель Сергей Дибров.

Список признанных аварийными строений публикуется на сайте акимата города и обновляется ежедневно.

Отмечается, что жильцам домов, которые признаны пригодными для проживания, государство выделяет деньги на ремонт. В среднем, по оценке ущерба, суммы составляют около 4-5 млн тенге, а максимальная - 14 млн тенге.

Сообщается, что непригодные для жилья дома начнут сносить уже на этой неделе.

"У жителей есть возможность разобрать: в случае если они хотят разобрать свой старый дом, также они могут его разобрать. И после чего уже будет произведен механизированный снос. Работает общественная комиссия, которая принимает жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, то есть им предлагается на выбор либо дом в Солнечном, либо квартира. Там согласно квадратуре. Но дома в Солнечном, они без учета квадратуры, то есть 20 квадратов, 30 квадратов – без разницы, дома в Солнечном можно взять", - заявила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Источник: КТК.