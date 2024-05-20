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Крупный форум отменили в Астане из-за паводков

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Паводки в СКО
Паводки в СКО. Фото: Акорда

Отменен международный IT-форум Digital Bridge 2024, который был запланирован к проведению в Астане в сентябре этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

Информация об отмене крупного международного форума опубликована на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Отмену мероприятия в ведомстве связали с недавним поручением президента.

"В связи с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с наводнением в стране, принято решение отменить Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024, проведение которого было запланировано на 5-7 сентября текущего года в Астане", - говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве отмечают, что Digital Bridge, который в этом году был бы шестым по счету, стартовал в 2018 году и стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. Форум также был отменен и в 2020 году в связи с глобальной пандемией COVID-19.

"Организаторы Digital Bridge - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и международный технопарк Astana Hub - выражают признательность всем заинтересованным в участии в форуме. При благоприятных обстоятельствах международный IT-форум Digital Bridge возобновит свою работу в 2025 году", - добавили в министерстве.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочей поездкой в СКО в апреле, поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, чтобы сэкономить средства.

После этого стало известно, что отменено проведение международного форума Астана, запланированного на 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.

В пресс-службе Акорды поясняли, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны. Ожидается, что международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

Также Минпром сообщал об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана из-за ситуации с паводками в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103620-krupnyy-forum-otmenili-v-astane-iz-za-pavodkov/

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