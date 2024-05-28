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Эзотерика

Сколько пострадавших от паводков казахстанцев получили компенсацию

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Паводки в Костанайской области
Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

Сегодня на заседании правительства вице-премьер Канат Бозумбаев отчитался о ходе выплаты компенсаций и оценке пострадавшего жилья из-за паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"На 28 мая единовременную выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге – прим. ред.) получили 30 538 семей. Работа на контроле, принимаются все необходимые меры.

В результате паводков по республике пострадало порядка 12 155 жилых домов, а также 18 321 дачное строение, 5 353 из которых являются единственным жильем для пострадавших (подлежат компенсации – прим. ред.).

Обследовано 15 093 жилых домов и дачных строений – это 84%. Проведена оценка только 11 134 – это 64%. Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах", – заявил Бозумбаев.

Среди таких регионов он назвал Западно-Казахстанскую область – при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам, а также Актюбинскую область – обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов.

В Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, по словам Бозумбаева, почти завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов. Всего по стране подлежат восстановлению более 9 тысяч домов, более 4 тысяч признаны аварийными.

Бозумбаев заявил, что акимы должны до начала учебного передать жилье пострадавшим.

После выступления вице-премьера глава правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений.

"Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан.

Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно.

Канат Алдабергенович, держите на строгом контроле", – заявил премьер-министр.

Ранее мы писали о том, что почти треть затопленных домов в Петропавловске собираются снести. При этом сложной паводковая ситуация все еще остается в Атырауской области. Несколько дней назад в МЧС показывали кадры эвакуации жителей одного из сел.

Напомним, в начале прошлой недели в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане.

Также сообщалось, что в Казахстане отменили международный IT-форум Digital Bridge 2024 в связи с поручением главы государства об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с наводнением.

Кроме того, стало известно, что школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов. Это касается тех областей, которые столкнулись с паводками. При этом с 27 по 31 мая для школьников из регионов, в которых из-за паводков дети вынуждены были учиться дистанционно, проводятся занятия в "Летней школе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2107950-skolko-postradavshih-ot-pavodkov-kazahstancev-poluchili-kompensaciyu/

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