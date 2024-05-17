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Неэффективное использование бюджета: в работе кабмина Смаилова выявили упущения

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Алихан Смаилов на заседании правительства
Алихан Смаилов на заседании правительства. Фото: primeminister.kz

В пятницу на заседании мажилиса был представлен отчет, в котором было указано, сколько бюджетных средств было неэффективно использовано в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на заседании мажилиса вице-министр финансов Даурен Темирбеков представил отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге", – сообщил он.

В справочной информации в докладе сказано, что из этой суммы:

  • 87,2 млрд тенге – остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в 2023 году;
  • 143,2 млрд тенге приходится на суммы неосвоения бюджетных средств, неиспользованных целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета;
  • 258,5 млрд тенге приходятся на нарушения принципов бюджетной системы, выявленные по итогам государственного аудита и контроля.

Вице-министр добавил, что сведения о неэффективном использовании средств будут даны в информации Высшей аудиторской палаты.

Он же сообщил, что расходы бюджета в 2023 году исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге (в 2022 году исполнение – 98,6%).

"Не исполнено 100 млрд тенге. Из них 27 млрд тенге – это сэкономленные деньги по резерву правительства и прочая экономия. Не освоено – 73 млрд тенге. Основные причины неосвоения: срыв поставщиками условий договора, несвоевременная поставка товаров, отсутствие поставки товаров поставщиками, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг", – резюмировал вице-министр.

Позже в кулуарах мажилиса журналисты пообщались с представителем Высшей аудиторской палаты Нурланом Нуржановым.

У него поинтересовались, как на отчет правительства отреагировал нынешний глава Палаты Алихан Смаилов, поскольку именно на его период (январь 2022-го – февраль 2024 года) приходится руководство правительством.

"Я бы так не сказал. Если вы заметили, мой доклад исходил непосредственно по отраслям. Это отрасли образования, здравоохранения. У нас идет большая ответственность по отношению к отраслевым министерствам: на них возлагается большая ответственность, чтобы свою сферу они соответствующе вели, принимали соответствующие нормативно-правовые документы. Поэтому я бы так не сказал", – заявил член ВАП Нурлан Нуржанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102603-neeffektivnoe-ispolzovanie-byudzheta-v-rabote-kabmina-smailova-vyyavili-upushcheniya/

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