Алихан Смаилов получил новую должность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее указанный пост занимала Наталья Годунова.

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

По информации с официального сайта ведомства, Высшая аудиторская палата осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту Республики Казахстан.