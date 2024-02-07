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30 лет независимости Казахстана

"Значительная заслуга": Токаев поблагодарил Смаилова

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Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов
Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о работе бывшего премьер-министра Алихана Смаилова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%.

Самое главное - нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства.

Перед ним стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%.

При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - сказал Токаев.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Вчера на заседании мажилиса Токаев объяснил, почему правительство ушло в отставку и отметил, что под руководством Алихана Смаилова кабмин обеспечил стабильность во всех сферах.

Новым премьер-министром стал бывшей руководитель Антикора и Администрации президента Олжас Бектенов. Почитать о нем подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059586-znachitelnaya-zasluga-tokaev-poblagodaril-smailova/

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