Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отставка правительства произошла по инициативе Смаилова, заявила Дуйсенова

Опубликовано:

Зал для заседания правительства
Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

В кулуарах кабмина зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили о причинах отставки кабмина – она заявила, что инициатива принадлежала премьер-министру Алихану Смаилову, передает корреспондент NUR.KZ.

"Экс-премьер-министр Алихан Смаилов свое предложение опубликовал (об отставке – прим.ред.), его услышали. И в этой связи ответ вы уже получили", – сообщила Тамара Дуйсенова.

Зампремьер-министра Дуйсенову спросили, зачем нужна была отставка кабмина, если почти все министры и заместители премьера сохранили свои места

"Наверное, это не ко мне вопрос. Есть оценка, которую вы услышали – где-то мы смогли реализовать, где-то не смогли. И потом стоит очень большая задача именно по модернизации экономики, по динамике. Глава государства решил, что нужно дать новый импульс", – ответила зампремьера, которая также сохранила свой пост.

Напомним, в понедельник правительство Казахстана ушло в отставку.

Вчера в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова. В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.

Также вчера на заседании мажилиса Токаев объяснил, почему правительство ушло в отставку и отметил, что под руководством Алихана Смаилова кабмин обеспечил стабильность во всех сферах.

Сегодня президент на расширенном заседании правительства высказался о работе бывшего премьер-министра Алихана Смаилова.

"Самое главное – нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства", – сказал он.

Между тем зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили о том, не пора ли поставить женщину во главу кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059663-otstavka-pravitelstva-proizoshla-po-initsiative-smailova-zayavila-duysenova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.