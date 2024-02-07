Отставка правительства произошла по инициативе Смаилова, заявила Дуйсенова

В кулуарах кабмина зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили о причинах отставки кабмина – она заявила, что инициатива принадлежала премьер-министру Алихану Смаилову, передает корреспондент NUR.KZ.

"Экс-премьер-министр Алихан Смаилов свое предложение опубликовал (об отставке – прим.ред.), его услышали. И в этой связи ответ вы уже получили", – сообщила Тамара Дуйсенова.

Зампремьер-министра Дуйсенову спросили, зачем нужна была отставка кабмина, если почти все министры и заместители премьера сохранили свои места

"Наверное, это не ко мне вопрос. Есть оценка, которую вы услышали – где-то мы смогли реализовать, где-то не смогли. И потом стоит очень большая задача именно по модернизации экономики, по динамике. Глава государства решил, что нужно дать новый импульс", – ответила зампремьера, которая также сохранила свой пост.

Напомним, в понедельник правительство Казахстана ушло в отставку.

Вчера в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова. В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.

Также вчера на заседании мажилиса Токаев объяснил, почему правительство ушло в отставку и отметил, что под руководством Алихана Смаилова кабмин обеспечил стабильность во всех сферах.

Сегодня президент на расширенном заседании правительства высказался о работе бывшего премьер-министра Алихана Смаилова.

"Самое главное – нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства", – сказал он.

Между тем зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили о том, не пора ли поставить женщину во главу кабмина.