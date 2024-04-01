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Наталью Годунову освободили от должности главы Высшей аудиторской палаты

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Наталья Годунова
Наталья Годунова. Фото: gov.kz

Наталья Годунова освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал Акорды, указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

На эту должность она была назначена в ноябре 2022 года.

Как сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты, Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в "Агропромбанке "Орал".

В 1997-2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим отделом аппарата акима ЗКО, директором Департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО.

С 2005 по 2006 год - советник-экономист торгового представительства РК в России.

В 2006-2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.

С 2009 по 2011 год - консультант, заместитель, исполняющий обязанности торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2012-2013 годах являлась советником заместителя премьер-министра РК.

С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

В 2015-2017 годах - секретарь партии "Нұр Отан" (ныне - Amanat), член бюро политсовета партии.

С декабря 2017 года - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С февраля 2018 года по ноябрь 2022 года - председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Добавим, что высшая аудиторская палата РК, согласно информации на официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2076447-natalyu-godunovu-osvobodili-ot-dolzhnosti-glavy-vysshey-auditorskoy-palaty/

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