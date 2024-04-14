Атака Ирана на Израиль: о казахстанских миротворцах на Голанах рассказали в Минобороны

В Минобороны Казахстана рассказали о состоянии казахстанских миротворцев, отправленных на Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, передает Kazinform.

Сегодня ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Между тем еще в марте стало известно, что казахстанские миротворцы будут участвовать в четырех миссиях ООН, в том числе на Голанских высотах - территория между Сирией и Израилем.

В Министерстве обороны РК сообщили, что наши миротворцы работают в штатном режиме.

"Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в январе в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.

Сообщалось, куда именно направят казахстанских миротворцев – они будут участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

Позже стало известно, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН – на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.

Министр обороны тогда подчеркивал, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.