Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Атака Ирана на Израиль: о казахстанских миротворцах на Голанах рассказали в Минобороны

Опубликовано:

Казахстанские миротворцы
Миротворцы. Иллюстративное фото: Минобороны РК

В Минобороны Казахстана рассказали о состоянии казахстанских миротворцев, отправленных на Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, передает Kazinform

Сегодня ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Между тем еще в марте стало известно, что казахстанские миротворцы будут участвовать в четырех миссиях ООН, в том числе на Голанских высотах - территория между Сирией и Израилем.

В Министерстве обороны РК сообщили, что наши миротворцы работают в штатном режиме.

"Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в январе в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.

Сообщалось, куда именно направят казахстанских миротворцев они будут участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

Позже стало известно, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.

Министр обороны тогда подчеркивал, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084510-ataka-irana-na-izrail-o-kazahstanskih-mirotvortsah-na-golanah-rasskazali-v-minoborony/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.