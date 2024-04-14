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Несколько рейсов из Казахстана задержали из-за ситуации на Ближнем Востоке

Опубликовано:

Самолет в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В авиакомпании Air Astana сообщили о задержании авиарейсов из Алматы и Астаны в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, в связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана и KC897/898 Алматы-Дубай-Алматы. Предварительное время вылетов ожидается сегодня в 15:00.

"Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана.

Авиакомпания внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет вносить изменения в случае необходимости", - добавили в Air Astana.

Напомним, сегодня ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084462-neskolko-reysov-iz-kazahstana-zaderzhali-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

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