Армия обороны Израиля заявляет, что почти все иранские ракеты и дроны сбиты

Иран запустил «массивный рой» из более чем 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. По его данным, системы обороны Израиля и его союзников в регионе перехватили подавляющее большинство ракет и беспилотников. Десятки из них, по его словам, были сбиты за пределами израильской территории.

В результате падения нескольких иранских ракет был причинён небольшой ущерб одному израильскому военному объекту, сообщил Хагари. О каком объекте идёт речь, он не уточнил. По информации израильских СМИ, повреждения могла получить военная база в пустыне Негев на юге Израиля.

Операция ещё не завершена, сказал Хагари: «Наши самолёты продолжают перехватывать цели».

В ночь на воскресенье Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю, ЦАХАЛ заявил о готовности отразить атаку.

В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные «готовы к любому сценарию».

Вскоре в Иерусалиме, Тель-Авиве, Ашкелоне и других израильских городах зазвучали сирены воздушной тревоги и раздался грохот систем ПВО.

По информации американских СМИ, в перехвате иранских ракет и беспилотников участвовали системы ПВО США.

Самолеты британских Королевских ВВС в ближневосточном регионе «будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости» по мере необходимости, заявило Минобороны Великобритании. По сообщению министра обороны Гранта Шаппса, в регион переброшены дополнительные средства авиации, в том числе истребители и самолеты-дозаправщики.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что по их данным, иранские удары по Израилю продлятся несколько часов. Президент Джо Байден прервал отпуск, находится в Белом доме и следит за происходящим. Представитель администрации повторила его позицию, что поддержка Израиля в его противостоянии Ирану будет непоколебимой.

Спустя некоторое время после начала атаки Иран выступил с заявлением, из которого следует, что он не будет наносить дальнейших ударов, но предостерегает Израиль от ответных действий, а США — от любого вмешательства.

Ранее иранское агентство «Тасним» процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем также говорится, что удары будут нанесены по территории Израиля, что в них будут использоваться как дроны, так и ракеты, и что это предпринято в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

1 апреля иранское консульство в сирийском Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибло семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Официально Израиль не признавал свою причастность к этому, но в этом практически никто не сомневался, а Тегеран прямо возложил ответственность на израильтян и стал грозить последствиями.

В ночь на 14 апреля иранский министр обороны Мохаммад Реза Аштиани также сделал предостережение третьим странам – любую страну, которая «откроет свое воздушное пространство или территорию для атак на Иран со стороны Израиля» ждет жесткий ответ Тегерана, цитирует полуофициальное агентство «Мехр».

Иранский удар ожидался все последние дни, израильские вооруженные силы были приведены в повышенную готовность. В воскресенье – рабочий день в Израиле – в стране были отменены занятия в школах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна готова к прямому нападению Ирана.

«Мы готовы к любому сценарию, как оборонительному, так и наступательному. Государство Израиль сильно. ЦАХАЛ силен. Общество сильно. Мы ценим то, что рядом с Израилем стоят США, что нас поддерживают Британия, Франция и многие другие страны», - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль бездумным и подчеркнул, что Соединенное Королевство «продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров».

Франция также осудила иранские удары по Израилю как угрозу региональной стабильности.

С осуждением нападения Ирана на Израиль выступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал все стороны к немедленному прекращению боевых действий.