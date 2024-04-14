Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет: что известно к этому часу

Вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив ракеты и беспилотники. Позднее к атакам присоединились хуситы и "Хезболла", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские СМИ, было зафиксировано сразу несколько волн атак. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран бил баллистическими ракетами и по целям в глубине Израиля.

Сирены воздушной тревоги, помимо Иерусалима, запустили на юге и севере Израиля, в районе Шомрон, а также над Мертвым морем. А взрыв были слышны в Иерусалиме.

Отмечается, что Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи йеменских повстанцев "Ансар Аллах" (также известных как хуситы) и ливанской шиитской группировки "Хезболла".

Тем не менее хуситы и "Хезболла" поддержали нападение. Первые запустили несколько дронов с территории Йемена, а "Хезболла" объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки в Ливане.

По данным США, всего за минувшие сутки по Израилю может быть запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран. Большая часть из них полетит с территории Ирана, оставшиеся — из Ирака, Ливана, Сирии и из Йемена.

В Израиле между тем сообщают, что Армия обороны Израиля засекла более 100 беспилотников, их начали перехватывать. Военную помощь Израилю оказывают ВВС США и Великобритании.

Помимо этого, беспилотники были сбиты и над Иорданией и Сирией.

В ЦАХАЛ утверждают, что системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.

Однако в Иране заявили об "успешном уничтожении" важных военных целей на территории Израиля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

Сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН из-за нападения Ирана на Израиль.