На какие фейки ведутся казахстанцы в период паводков, рассказали в Минкультуры

Вице-министр культуры и информации на брифинге в СЦК рассказал, на какие фейковые сообщения чаще всего ведутся казахстанцы, призвав их доверять только официальным источникам, передает NUR.KZ.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков, выступая на брифинге, сообщил, что в ходе мониторинга выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая впоследствии получила опровержение со стороны уполномоченных органов.

"Наиболее часто вбрасывается недостоверная информация, которая касается угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского и местного значений, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации", — рассказал Искаков.

Вице-министр также напомнил, что буквально накануне была распространена недостоверная информация о сборе помощи, которая была объявлена якобы от лица руководства страны или же членов правительства.

"Всего на сегодня государственными и местными исполнительными органами опровергнуто более 20 таких сообщений. Подобные действия не приносят никакой пользы обществу. Они только отвлекают силы и средства госорганов от спасательных и восстановительных работ", — добавил Канат Искаков.

В связи с этим вице-министр культуры и информации призвал казахстанцев критически относиться к распространяемой в соцсетях и мессенджерах информации, а также перепроверять факты и доверять только официальным источникам.

Напомним, накануне вечером в правительстве Казахстана сделали заявление по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова.

Рассылаемую информацию назвали фейком. В правительстве добавили, что правоохранительными органами уже ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия.

Также ранее в Министерстве промышленности и строительства прокомментировали слухи, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

"Слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности. Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками", – заявили в ведомстве.

Добавим, что согласно данным МЧС РК на 10 апреля, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. На сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.