"Паводков такого масштаба не было": Токаев встретился с эвакуированными жителями ЗКО (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе ЗКО, где встретился с эвакуированными жителями региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе.

Глава государства ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.

В беседе с гражданами Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.

Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными жителями ЗКО: Акорда

Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.

"Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, Правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится", – сказал глава государства.

В ходе встречи местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать плотины, расположенные у населенных пунктов.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Он также подчеркнул, что паводковую воду необходимо использовать во благо народа.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в один из пострадавших от паводков регион – Западно-Казахстанскую область. Президент совершил облет подтопленных территорий и ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

По данным акима области Наримана Турегалиева, в регионе подтоплено 6 районов и Уральск. От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков. Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Стоит отметить, что режим ЧС также объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

В конце марта президент Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Глава государства также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Также ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается новая фаза паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.