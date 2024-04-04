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Токаеву показали подтопленные территории в ЗКО (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Нариман Турегалиев
Президент и аким ЗКО. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Западно-Казахстанскую область совершил облет подтопленных территорий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область началась с облета подтопленных территорий, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Он ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

Аким области Нариман Турегалиев доложил президенту, что на сегодняшний день подтоплено 6 районов и Уральск. От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков. По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет.

В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей. Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты. На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге. Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.

Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Между тем, как говорилось вчера, режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

Также напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078885-tokaevu-pokazali-zatoplennye-territorii-v-zko/

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