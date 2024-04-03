"Готовы обуздать олигархов?": депутат – министру энергетики о собственниках ТЭЦ в Казахстане

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сегодня поинтересовался, какую ответственность будут нести акционеры ТЭЦ в случае крупных аварий и срыва работы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Бакытжан Базарбек в ходе обсуждения проекта закона "О теплоэнергетике" обратил внимание на монополистов в сфере энергетики.

"Вам, как ярому борцу с олигархами в сфере энергетики, вот такой вопрос хочу задать. Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 2022-2023 годах произошли, в том числе, по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов в части выделения собственных средств для поддержки предприятий, проведения работ по ремонту и модернизации.

Поэтому депутаты предложили закрепить в законопроекте ответственность собственников акционеров – тех же олигархов – по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах", – сказал депутат, обращаясь к министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву.

Базарбек попросил министра выразить свою позицию по данному вопросу.

"Вы свою позицию выразите по этому вопросу. Вы готовы обуздать этих олигархов такими жесткими требованиями, обязанностями и ответственностью? – задался он вопросом.

Саткалиев сообщил, что права собственников предприятий относятся к законам "Об акционерных обществах".

"Есть нормы, связанные с защитой прав акционеров, и объективная часть акционеров энергетических предприятий не имеют возможности управления данными объектами. То есть у нас есть предприятия, которые вышли на IPO, есть достаточно широкий круг акционеров, и вводить полную ответственность всех акционеров за функционирование того или иного энергетического объекта, наверное, не совсем соответствует (правилам – прим. ред.)... Но без привязки пока к персоналиям, а вообще к принципам введения бизнеса.

Более того, в рамках расследований тех или иных аварий были возбуждены уголовные дела, по которым часть ответственных понесла соответствующее наказание в соответствии с законодательством. Были проведены достаточно глубокие проверки на предмет возможности вывода средств акционерами – с целью недопущения или нарушений обязательств по выполнению инвестиционных программ", – пояснил глава Минэнерго.

При этом министр отметил, что в рамках комиссии по демонополизации принимались меры по возврату активов у нерадивых собственников государственную собственность.

"Как вы знаете, Экибастузская ТЭЦ была возвращена государству, Риддерская ТЭЦ была возвращена и ряд других объектов. Но в данном законопроекте не предусмотрено. Поправка есть, она в работе, мы эту работу продолжаем", – резюмировал министр.

Напомним, в октябре 2022 года на ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Занимавший на тот момент пост акима ВКО Даниал Ахметов заявил, что причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию. Позже на ТЭЦ был пожар – ЧП случилось в цехе топливоподачи. Вскоре после череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – им стал казахстанский инвестор.

Также напомним, что ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям. Режим ЧС в городе отменили лишь 8 декабря.