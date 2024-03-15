"Давняя традиция нашего народа": Токаев поделился своим виденьем празднования Наурыза

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время третьего заседания Национального курултая рассказал о своем видении празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В первую очередь, хочу поздравить всех с праздником Көрісу күні. В этот день, после долгой зимы, благополучно пережившие зиму родные и близкие люди встречаются и собираются вместе.

У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күнi", - заявил президент.

Он отметил, что в этом году праздник Наурыз совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. Заседание Национального курултая тоже проходит в преддверии Наурыза.

"Праздник Наурыз олицетворяет пробуждение природы и жизни. А заседания Курултая содействуют развитию и укреплению прогрессивных общественных ценностей. Потому что обновление и модернизация всегда открывают путь к лучшему.

Ежегодные встречи членов Национального курултая уже превратились в добрую традицию. Если первое заседание мы провели в колыбели нашей нации – Улытау, то в прошлом году собрались в священном Туркестане. А сегодня мы прибыли в еще один исторически значимый регион – Атыраускую область. Проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка неслучайно.

Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня в Атырау проходит третье заседание Национального курултая под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Во время заседания глава государства также высказался о спорах относительно происхождения Чингисхана, а также заявил, что недопустимо политизировать тему изучения родословной (шежіре).

Вчера мы сообщали, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза будет проводиться в новом формате – предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Так, празднование Наурыза уже началось 14 марта в Астане, Алматы и остальных регионах Казахстана.

Кроме того, в КТЖ сообщили, что в дни празднования Наурыза в связи с увеличением пассажиропотока будут запущены дополнительные поезда.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.