"Недопустимо политизировать эту тему": Токаев – об изучении родословной, или шежіре

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил о том, что Казахстан за рубежом называют "территорией памятников". Об этом сообщает официальный telegram-канал Акорды.

"Для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему.

В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. Это весьма неприятная ситуация.

Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений. Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют «территорией памятников», имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода", - заявил Токаев.

По его словам, в ономастической политике, наряду с действительно значимыми историческими деятелями, важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство.

"Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом", - заявил президент.