Сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте

В этом году в марте казахстанцев ждет немало выходных, в том числе и праздничных. Как отдыхаем в марте 2024 года, информирует государственный портал eGov.kz, передает NUR.KZ.

Как сообщается на портале eGov.kz, жители Казахстана отдыхают:

при пятидневной рабочей неделе — 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, с 21 по 25, 30, 31 марта;

при шестидневной рабочей неделе — 3, 8, 10, 17, с 21 по 24, 31 марта.

Кроме стандартных выходных, казахстанцев в марте ждут и несколько праздничных:

Международный женский день (8 марта);

Наурыз мейрамы (21-23 марта).

8 марта в этом году приходится на пятницу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 марта. Ну и законный выходной - 10 марта.

Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня - с 21 по 23 марта. В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

В общей сложности у казахстанцев в марте намечается 14 выходных дней, из которых 4 - праздничные.

Отметим, что выходные дни в Казахстане установлены действующим законодательством и регулируются Трудовым кодексом.