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Дополнительные поезда запустят в Казахстане к Наурызу

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Поезд едет по рельсам
Поезд. Иллюстративное фото: railways.kz

Национальный перевозчик на Наурыз запускает дополнительные поезда и электропоезда. Это связано с увеличением пассажиропотока, передает пресс-службе АО "НК «Қазақстан темір жолы".

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней на Наурыз нацперевозчик вводит три дополнительные поезда: 

  • поезд №201/202 по маршруту "Астана - Алматы-1" на четыре рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10;
  • поезд №203/204 по маршруту "Астана - Шымкент" на три рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37, прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта в 0:27;
  • поезд №205/206 по маршруту "Актобе - Шымкент" на два рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15, прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55, в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20, прибывает в Актобе 23, 26 марта в 1:02.

Отмечается также, что в период праздников будет добавлено 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:

  • поезд №45/46 по маршруту "Павлодар - Туркестан" с 20 по 25 марта;
  • поезд №139/140 по маршруту "Павлодар - Пресногорьковская" с 21 по 25 марта;
  • поезд №354/353 "Астана - Семей" с 21 по 25 марта;
  • поезд №623/624 "Астана - Петропавловск" с 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе:

  • поезд №22/21 "Кызылорда - Семей" с 20 по 25 марта;
  • поезд №24/23 "Актобе - Алматы" с 21 по 25 марта;
  • поезд №34/33 "Актобе - Алматы" с 20 по 25 марта;
  • поезд №37/38 "Мангистау - Семей" с 22 по 24 марта;
  • поезд №47/48 "Атырау - Астана" с 21 по 23 марта;
  • поезд №313/314 "Мангистау - Атырау" с 20 по 23 марта;
  • поезд №614/613 "Уральск - Мангистау" с 20 по 25 марта;
  • поезд №692/691 "Актобе - Атырау" с 20 по 25 марта.

Дополнительные прицепки в Южном регионе:

  • поезд №87/88 "Алматы - Сарыагаш" с 20 по 26 марта;
  • поезд №77/78 "Алматы - Мангистау" с 20 по 26 марта;
  • поезд №351/352 "Алматы - Оскемен" с 20 по 26 марта;
  • поезд №21/22 "Кызылорда - Семей" с 20 по 26 марта.

В праздничные дни, по данным пресс-службы нацперевозчика, будут добавлены и дополнительные электропоезда, в частности, по пригородному направлению:

  • электропоезд №7509 в одном направлении "Павлодар - Астана" 24 марта;
  • электропоезд №7510 в одном направлении "Астана - Павлодар" 20 и 21 марта;
  • электропоезд №6805/6806 "Астана - Кокшетау" 20 и 25 марта;
  • электропоезд №6811/6812 "Астана - Курорт Боровое" 21 марта.

Между тем, продажа билетов на дополнительные поезда стартовала 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах, а справочную информацию получить бесплатно через call-центр по номеру 1433.

Ранее сообщалось о том, что сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте. В частности, Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня - с 21 по 23 марта.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067651-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-k-nauryzu/

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