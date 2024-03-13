Наурыз начнут отмечать по-новому в Казахстане

Заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев рассказал, что время празднования Наурыза в Казахстане увеличат до 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам Сабита Барлыбаева, с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза будет проводиться в новом формате – предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Отмечается, что был утвержден единый логотип праздника и направлен во все регионы.

"Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось "Наурызнама". Упоминания об этом имеются в трудах великих писателей-философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусуп Копейулы, Абая, Мухтара Ауэзова", – сказал спикер.

Декада Наурызнама будет состоять из следующих дней:

14 марта – Көрісу күні – отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;

– отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах; 15 марта – День милосердия . Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;

. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству; 16 марта – День культуры и национальных традиций . Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей;

. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей; 17 марта – День Шанырака . В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания;

. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания; 18 марта – День национальной одежды . В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды;

. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды; 19 марта – День обновления . В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев;

. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев; 20 марта – День национальных видов спорта . В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта;

. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта; 21 марта – День солидарности . Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство;

. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство; 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

"С 14 по 23 марта будет объявлен сезон "Наурыз-базарлық". В эти дни планируется проведение массовых распродаж в торговых точках, а также скидок", – сказал Сабит Барлыбаев.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Также напомним, что в январе депутат сената Али Бектаев предлагал казахстанцам изменить подход к празднованию Наурыза.

"Думаю, пришло время сформировать особую социально-идеологическую традицию празднования Нового года в Казахстане. Для нашей страны праздник Наурыз должен стать традицией и основой нашей национальной идеологии. Символом обновления и возрождения", – говорил сенатор.

Также сообщалось, что на Наурыз КТЖ запустит дополнительные поезда и электропоезда из-за увеличения пассажиропотока в Казахстане.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.