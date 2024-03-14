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10 дней праздника: как в Алматы отметят Наурыз по-новому

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Празднование Наурыза
Наурыз. Фото: акимат Алматы

Более 500 различных мероприятий организуют в период празднования Наурыза в Алматы с 14 по 23 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как пообещали в ведомстве, одно из главных событий — большое праздничное шествие "Көш. Наурыз — думан" состоится 21 марта. В конном и костюмированном параде примут участие порядка 500 человек.

Главные концерты с участием звезд эстрады будут организованы 21 марта на площади Астана и площади перед Дворцом Республики, а также во всех основных площадках районов города.

"Итак, в течение 10 дней в период "Наурызнама" алматинцы и гости мегаполиса могут посетить тематические выставки ремесленников и прикладного искусства, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в праздничных благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и различных конкурсах.

К слову, среди супружеских пар, которые создали семью 25 и 50 лет назад, будет организован конкурс "Күміс кереге" және "Алтын шаңырақ". Также в медучреждениях запланирована акция по прохождению скринингов целевых групп и профилактические осмотры жителей города", говорится в сообщении.

Сообщается, что портные по пошиву современной национальной одежды восхитят зрителей и готовятся к неделе моды "Тұмар", также представители фэшн-индустрии могут заявить о себе, приняв участие в конкурсе национальной одежды Fashion show.

Празднование Наурыза
Наурыз. Фото: акимат Алматы

Союз этнодизайнеров с 17 по 24 марта на Арбате проведет ярмарку изделий ручной работы. Экоактивисты, представители коммунальных служб и неравнодушные граждане проведут акцию по посадке деревьев, очистке водоемов и уборке дворовых территорий.

Практически во всех театрах Алматы будут проходить представления как для детей, так и для взрослых.

"К примеру, Театр кукол по мотивам казахских народных сказок готовит спектакли "Қаңбақ шал", "Ұр, тоқпақ!" и "Ер Төстік", Казахский государственный цирк проведет несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты "Алматы әуендері" организуют благотворительные концерты в центрах социальных услуг, театр традиционного искусства "Алатау" представит спектакль "Мәмлүк. Сұлтан Бейбарыс", проведет ряд благотворительных концертов, в музеях Алматы запланирован день открытых дверей, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа организует театрализованный музыкальный вечер "Ән жүйрігі Біржан сал"», в Государственном архиве будет показ традиции и обрядов казахского народа: ұзату, бет-ашар, тұсау кесер, атастыру, в библиотеках города состоится викторина, книжные выставки и этнофестиваль "Берекенің ұлы мерекесі – әз-Наурыз!» и другие тематические мероприятия", сообщили в акимате.

Кроме того, в Алматы с 14 по 30 марта будет проходить молодежный фестиваль Nauryz Fest и с 21 по 23 марта с 10:00 на площади Астана состоится спортивный фестиваль по национальным видам спорта: тогызкумалак, асык ату, бес асык, перетягивание каната, бык тартыс, қазақ күресі.

Главные праздничные концерты на Наурыз мейрамы пройдут в нескольких локациях:

  • 21 марта в 11:00 на площади Астана "НАУРЫЗ – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ";
  • 21 марта в 11:00 на территории Казахской национальной академии искусств им. Жургенова; 21 марта в 12:00 на площади имени Абая (перед Дворцом Республики); 21-22 марта на площади Астана с 19:00 до 22:00 будут концерты с участием известных артистов;
  • с 21 по 23 марта на Арбате (ул. Панфилова – Жибек жолы) будет организована развлекательно-познавательная программа.

Со списком культурно-массовых мероприятий и различных конкурсов, запланированных в рамках празднования Наурыз мейрамы, можете ознакомиться на сайте акимата города Алматы.

Накануне заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев рассказал, что время празднования Наурыза в Казахстане увеличат до 10 дней.

Декада Наурызнама будет состоять из следующих дней:

  • 14 марта – Көрісу күні – отмечается праздник Амал. Праздник, который сохранился в западных регионах страны, теперь предлагается отмечать во всех регионах;
  • 15 марта – День милосердия. Этот день будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству;
  • 16 марта – День культуры и национальных традиций. Этот день будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей;
  • 17 марта – День Шанырака. В этот день будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания;
  • 18 марта – День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды;
  • 19 марта – День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев;
  • 20 марта – День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта;
  • 21 марта – День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство;
  • 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068533-kak-v-almaty-otmetyat-nauryz-po-novomu/

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