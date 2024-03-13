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В Астане Наурыз начнут праздновать с 14 марта: в акимате рассказали о мероприятиях

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Девушки на алтыбакан
Празднование Наурыза в Астане: акимат Астаны

В Астане праздничные мероприятия в честь Наурыза начнутся уже с 14 марта. Астанчан и гостей города ждет свыше 200 праздничных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает городской акимат, в праздничные дни, начиная с 14 марта, горожане и гости столицы смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния.

Так, 14 марта, в честь Көрісу күні в академической филармонии им. Е. Рахмадиева планируется провести ретро - концерт "Сол бір кез", концертную программу ансамбля Жигер "Наурыз Jaz Zhiger" во Дворце "Жастар", концерт "Тал бесіктен – жер бесікке" в Камерном зале им. К. Байсеитовой театра Астана Опера.

В этот же день спектакли представят Музыкальный театр юного зрителя, театр "Жастар", академический русский драмтеатр им. М. Горького.

15 марта в Астане пройдет День благотворительности. В этот день запланированы различные мероприятия в доме престарелых "Жанашыр", общественной библиотеке № 2, Театре кукол, театре "Жастар". Кроме этого, в 19:00 в академической филармонии им.Е. Рахмадиева состоится концерт "Наурыз айы туғанда".

Также, в рамках Марафона добрых дел порядка 180 нуждающихся людей получат продовольственные корзины, а волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" будут раздавать на улицах жителям баурсаки и шоколад.

16 марта посвятят Дню культуры и национальных традиций. В музыкальных школах столицы, во Дворце школьников им. Аль-Фараби, Национальной академической библиотеке пройдут тематические познавательные мероприятия.

В этот же день в академической филармонии им. Е. Рахмадиева в 17:00 состоится концерт "Жетісу әуендері", в Театре кукол в 12:00 и в 16:30 - спектакль "Ер Төстік", в театре драмы и комедии им.А. Мамбетова - драма Оралхана Бокея "Ауыл хикаялары".

17 марта в столице пройдет День шанырака, где будет пропагандироваться роль семейных ценностей. В этот день в 17:00 у монумента "Байтерек" состоится торжественная церемония бракосочетания в национальных костюмах, свое благословение дадут старейшины и многодетные матери.

В 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя состоится музыкально-поэтическое представление "Ғашық-Жүрек", а также встреча с 14 парами, создавшими семьи в стенах театра.

Также в театре "Жастар" в 19:00 пройдет постановка Б. Сокпакбаева "...Көзіме бір көрінсең, бала ғашық...", в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова покажут драму Оралхана Бокея "Ауыл хикаялары-2".

18 марта в столице будет посвящено Дню национальной одежды. В центре дополнительного образования Sana будет организована выставка "Ұлттық киім", где школьникам расскажут об истории и идеологии национальной одежды.

Кроме этого, челлендж "Национальный день одежды" пройдет перед главным государственным флагом у этно-мемориального комплекса "Карта Казахстана "Атамекен" с участием деятелей культуры, звезд народного искусства, артистов театра.

19 марта - День обновления. В 19:00 во Дворце мира и согласия состоится "Национальная премия Наурыз", посвященная награждению заслуженных деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию национальных ценностей. А в театре драмы и комедии им.А. Мамбетова будет поставлена драма Каната Жунуса "Алаш жолы".

20 марта день в столице будет посвящен национальному спорту. В спортивном комплексе "Аргымак" пройдут общереспубликанские мероприятия: конные соревнования (бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу), соревнования по соколиной охоте (құсбегілік) и турниры по тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту.

С 21 по 23 марта в Астане на территории Международного выставочного центра ЭКСПО пройдет ежегодная восточная ярмарка "Наурыз базары". Здесь будут представлены казахстанские товары от продуктов питания до текстиля по специальным праздничным ценам. Планируется, что в ярмарке примут участие лучшие мастера и ремесленники из Казахстана, Турции, Ирана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и других зарубежных стран, которые представят широкий ассортимент национальных, тематических изделий.

23 марта в академической филармонии им.Е.Рахмадиева пройдет конкурс "SUPER ӘЖЕ-2024". Состязаться в дефиле, конкурсе талантов и кулинарных навыков будут бабушки старше 63 лет. Отмечается, что вход для зрителей бесплатный.

21 марта - День солидарности. На городской площади, на территории ЭКСПО, у монумента "Қазақ елі", на площади монумента "Байтерек", в Центральном парке и в жилых массивах 21-22 марта будут организованы мероприятия "Наурыз - береке Бастау", в Международном выставочном центре пройдет фестиваль кочевых цивилизаций, а в парке Ататюрк - театрализованное представление "Қош келдің, Әз-Наурыз", на центральной площади города пройдет конкурс колыбельных "Рухты тіл, қазыналы дәстүр".

22 марта в городе продолжатся мероприятия "Наурыз – береке бастауы", фестиваль кочевых цивилизаций в Международном выставочном центре.

Также различные мероприятия, посвященные празднику, пройдут в таких местах, как Аллея писателей, парк вдоль реки Есиль, парк "Коктал", парк "Коргалжын".

23 марта в столице будет день очищения. Так, в государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека "Болмаған балалық шақ". Кроме того, в районах Байконур и Сарыарка проведут акцию чистоты с участием жителей города.

Также в этот день в рамках "Тазалық эстафетасы" в столице будет проведена общенациональная экологическая акция "Тазару". В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане Наурыз начнут отмечать по-новому. Планируется увеличить время празднования до 10 дней - 14 по 23 марта, назвав этот период Наурызнама.

Также сегодня стало известно о том, что тюльпан назвали главным символом праздника Наурыз в Казахстане.

Между тем, в этом году казахстанцев в марте ждет сразу 14 выходных дней.. При этом, Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня - с 21 по 23 марта.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067747-v-astane-nauryz-nachnut-prazdnovat-s-14-marta-v-akimate-rasskazali-o-meropriyatiyah/

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