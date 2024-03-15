"Добраться до истины сложно": Токаев о происхождении Чингисхана

Президент РК Касым-Жомат Токаев во время третьего заседания Национального курултая высказался о спорах ученых относительно происхождения Чингисхана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Председатель Союза писателей, член Национального курултая Мереке Кулкенов недавно высказал на этот счет уместное мнение, что, если бы видные деятели нашего народа признавали заслуги друг друга, проявляли взаимное уважение, то это содействовало бы усилению сплоченности нашего народа", - сказал президент.

Он отметил, что в последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур.

"Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения "Алаш" и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна.

У любой эпохи есть свои особенности. Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват. В целом, нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории.

Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации", - сказал президент РК.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании курултая, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Он также поделился своим видением празднования Наурыза в Казахстане и заявил, что востребованность казахского языка в стране с каждым годом растет. По словам президента, госязык становится языком бизнеса, техники и науки.

Касым-Жомарт Токаев также сравнил Улус Джучи с Римской империей, отметив, что казахстанцы должны продвигать культурное наследие.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что международный фонд ЮНЕСКО выделил Казахстану средства на сохранение и охрану нематериального культурного наследия.

Также летом 2023 года стало известно, что казахстанский ученый обнаружил в московских архивах уникальный документ, связанный с одним из лидеров партии "Алаш" Жаханшой Досмухамедовым.