Токаев прибыл в резиденцию Алиева в Азербайджане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Баку прибыл в резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Ранее Акорда сообщала, что глава государства прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Ильхам Алиев встречает Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Вчера президент Казахстана прилетел в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Принимая участие в сессии Совета коллективной безопасности, Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане.

При этом президент РК раскритиковал частые заявления стран ОДКБ о растущих угрозах.

"На мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств-участников ОДКБ, даже если таковые существуют.

В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся", – заявил Касым-Жомарт Токаев.