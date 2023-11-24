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Токаев прилетел в Азербайджан (видео)

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Касым-Жомарт Токаев и Ягуб Эйюбов
Касым-Жомарт Токаев и Ягуб Эйюбов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня ночью прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана - Баку. Здесь он примет участи в саммите, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в Баку глава государства примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Азербайджанское издание Report.az сообщает, что в аэропорту президента Казахстана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Издание Haqqin.az пишет, что в Баку прилетели также президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Отмечается, что СПЕКА была создана ООН в 1998 году. Программа является экономической платформой, стимулирующей устойчивое развитие экономики в странах Центральной Азии и укрепление их взаимосвязей.

Странами-членами являются Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Целью программы указана поддержка развития сотрудничества между государствами-членами и интеграции в мировую экономику.

В 2023 году в программе председательствует Азербайджан. На прошедшей 23 ноября 18-й сессии руководящего совета СПЕКА в Баку председательство перешло к Таджикистану. 19-й саммит СПЕКА пройдет в следующем году в столице Таджикистана Душанбе.

Напомним, что вчера Токаев побывал с рабочим визитом в Минске, там он выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении глава РК раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах и высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047367-tokaev-priletel-v-azerbaydzhan-foto/

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