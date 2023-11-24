Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана

Опубликовано:

Встреча Токаева и Алиева в Баку
Встреча Токаева и Алиева в Баку. Фото: Акорда

В ходе рабочей поездки в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за традиционное гостеприимство и организацию первого Саммита СПЕКА, а также назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.

Глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН.

"Это стало возможным благодаря вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул президент РК.

Как отметил глава нашего государства, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

"Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета.

Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", сказал лидер Казахстана.

Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.

"Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями.

Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", – отметил он.

В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, внимание было уделено и реализации перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.

Отдельно главы государств обсудили дальнейшее укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.

Напомним, сегодня ночью Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Баку. Позже он прибыл в резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик".

В начале ноября Ильхам Алиев посещал Астану с рабочим визитом: в столице Казахстана проходил Саммит Организации тюркских государств.

Тогда Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств.

"Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", — заявил Токаев.

Он также обратил внимание на важность популяризации тюркского единства и заявил о необходимости привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047497-tokaev-pozdravil-alieva-s-obespecheniem-territorialnoy-tselostnosti-azerbaydzhana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.