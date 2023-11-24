Токаев поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана

В ходе рабочей поездки в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за традиционное гостеприимство и организацию первого Саммита СПЕКА, а также назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.

Глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН.

"Это стало возможным благодаря вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул президент РК.

Как отметил глава нашего государства, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

"Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета.

Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", – сказал лидер Казахстана.

Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.

"Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями.

Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", – отметил он.

В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, внимание было уделено и реализации перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.

Отдельно главы государств обсудили дальнейшее укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.

Напомним, сегодня ночью Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Баку. Позже он прибыл в резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик".

В начале ноября Ильхам Алиев посещал Астану с рабочим визитом: в столице Казахстана проходил Саммит Организации тюркских государств.

Тогда Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств.

"Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", — заявил Токаев.

Он также обратил внимание на важность популяризации тюркского единства и заявил о необходимости привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу.