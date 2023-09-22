Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Беспилотники, камеры и датчики: как планируют бороться с лесными пожарами в Казахстане

Опубликовано:

Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане планируется внедрить систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая поможет оперативней реагировать на подобные ЧП, сообщается на официальном сайте правительства.

Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации. Главными вопросами повестки дня стали:

  • новые меры по борьбе с лесными пожарами;
  • процесс автоматизации очередей в детские сады.

В первую очередь участники обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.

"В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено использование беспилотников, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.

Еще беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Отмечается, что в августе глава правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге.

"На заседании также обсуждены вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике", – добавили в пресс-службе премьер-министра.

Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Также на заседании рассмотрены вопросы:

  • развития технологий искусственного интеллекта;
  • перевода госуслуг в проактивный формат цифровизации ключевых процессов госаппарата;
  • автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Напомним, что в этом году летом представители МЧС довольно часто сообщали о лесных пожарах в разных частях Казахстана.

Самым крупным и смертоносным оказался пожар в Абайской области, который разгорелся в самом начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней после начала пожара в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

При этом в середине июня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

Однако за лето были и другие возгорания.

Так, примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

24 июня в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

На следующий день мы писали о том, что в Павлодарской области на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар – была угроза перехода огня на территорию России.

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горели около 200 гектаров сухой травы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037754-vyyavlyat-lesnye-pozhary-v-kazahstane-smogut-bystree/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.