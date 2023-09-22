Беспилотники, камеры и датчики: как планируют бороться с лесными пожарами в Казахстане

В Казахстане планируется внедрить систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая поможет оперативней реагировать на подобные ЧП, сообщается на официальном сайте правительства.

Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации. Главными вопросами повестки дня стали:

новые меры по борьбе с лесными пожарами;

процесс автоматизации очередей в детские сады.

В первую очередь участники обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.

"В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено использование беспилотников, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.

Еще беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Отмечается, что в августе глава правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге.

"На заседании также обсуждены вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике", – добавили в пресс-службе премьер-министра.

Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Также на заседании рассмотрены вопросы:

развития технологий искусственного интеллекта;

перевода госуслуг в проактивный формат цифровизации ключевых процессов госаппарата;

автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Напомним, что в этом году летом представители МЧС довольно часто сообщали о лесных пожарах в разных частях Казахстана.

Самым крупным и смертоносным оказался пожар в Абайской области, который разгорелся в самом начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней после начала пожара в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

При этом в середине июня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

Однако за лето были и другие возгорания.

Так, примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

24 июня в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

На следующий день мы писали о том, что в Павлодарской области на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар – была угроза перехода огня на территорию России.

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горели около 200 гектаров сухой травы.