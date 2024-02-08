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"Вместо них придут другие": о сокращениях в рядах полиции высказались в МВД

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, какие меры были приняты после изнасилования девушки полицейским в здании Департамента полиции Талдыкоргана, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха в кулуарах сената сообщил, что после этого случая были проведены совещания с личным составом и департаментом полиции в том числе.

"Меры по наведению порядка и ужесточению дисциплины среди личного состава применяются постоянно. Одна из мер – это проведение аттестации. Будем как раз руководителей среднего звена, которые в первую очередь отвечают за работу с личным составом, проверять, аттестовать, а тех, кто не соответствует от них избавляться. Вопрос наведения в собственных рядах – один из приоритетов", – заявил он.

При этом он не ожидает резкого оттока кадров.

"А почему сократиться?! Мы уволим нерадивых, а вместо них придут другие. Речь не идет о сокращении. Брать будем среди населения. У нас будут учитываться все материалы в отношении лица: как он себя вел, какие у него были нарушения дисциплины, законности, какие есть компрометирующие материалы у него. Потом в ходе собеседования многое можно выявить. Будем смотреть индивидуально по каждому сотруднику", – резюмировал вице-министр.

Напомним, в январе Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения.

"Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.

Дело начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева

В ноябре прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Позже Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по части 2 статьи 12 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

На следующий день в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Позже стало известно, что вместо Куштыбаева исполняющим обязанности начальника полиции Талдыкоргана стал Кайрат Баймуханов.

После этого глава МВД освободил от должности начальника ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова. Вместе с ним от должности освобождены замглавы областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов. А первый заместитель Арыстанова Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Также ранее мы рассказывали, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В 2019 году после одного инцидента Куштыбаева освободили от занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059885-vmesto-nih-pridut-drugie-o-sokrascheniyah-v-ryadah-politsii-vyskazalis-v-mvd/

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