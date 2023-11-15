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Начальника ДП области Жетісу освободили от должности после резонанса с главой ДП Талдыкоргана

Опубликовано:

Атыгай Арыстанов
Атыгай Арыстанов. Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел сегодня освободил от должности начальника ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный новостной Telegram-канал МВД, в связи с недавним резонансным событием, которое произошло в Талдыкоргане, глава ведомства Ержан Саденов со специальной группой из числа руководителей служб центрального аппарата МВД прибыл в область Жетісу.

В рамках своего визита министр провел встречу с личным составом и ветеранами ОВД региона. В заседании принял участие и аким области Жетісу Бейбит Исабаев.

"Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершенное как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должны жестко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть", - отметил министр Ержан Саденов.

Также на встрече глава МВД озвучил решение, принятое в отношении руководителей полиции области Жетісу.

Начальника УП Талдыкоргана подозревают в изнасиловании

В понедельник стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев. Он был водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей).

Расследование взято на особый контроль МВД РК.

На следующий день в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Также сообщалось, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В частности, в сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика.

После инцидента Марата Куштыбаева освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности начальника полиции города стал Кайрат Баймуханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045901-glava-mvd-osvobodil-ot-dolzhnosti-nachalnika-politsii-oblasti-zhetisu/

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