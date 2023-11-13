В каких скандалах был замечен задержанный начальник полиции Талдыкоргана

Сегодня стало известно о задержании начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Высокопоставленный полицейский был замечен и в других скандалах, передает NUR.KZ.

В сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области Марата Куштыбаева проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика. После скандала его освободили от занимаемой должности.

А в декабре того же года Марат Куштыбаев, находясь в должности заместителя начальника УП Талгарского района Алматинской области, прибыл на место крушения самолета авиакомпании Bek Air и комментировал произошедшую трагедию.

В августе 2023 года в Сети всплыла еще одна резонансная аудиозапись.

"В соцсетях распространяется аудиозапись, где начальник УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных. Самое интересное, что глава МВД РК в 2019 году уже увольнял его с должности начальника МПС ДП Алматинской области за подобное поведение", - говорилось в сообщении.

Между тем в ДП области Жетiсу тогда пояснили, что проверили аудио. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам Марат Куштыбаев в марте был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.