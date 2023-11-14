Начальника полиции Талдыкоргана арестовали

Начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, подозреваемого в изнасиловании 27-летней девушки, арестовали. Об этом сообщили в суде области Жетiсу, передает NUR.KZ.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Талдыкоргана, 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца.

Постановление не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе суда области Жетiсу.

Напомним, ранее стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Он был водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

Отметим, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В частности, в сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика. После инцидента Марата Куштыбаева освободили от занимаемой должности.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.