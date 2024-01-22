"От таких лиц нужно избавляться": "очистить" полицию от нечестных руководителей поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились.

Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.

В ходе коллегии глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.

"Министерство в этом вопросе должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов.

Главная цель – очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв. Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президент провел расширенное заседание коллегии МВД. Глава государства высказался об имидже полиции, заявив, что важно его улучшать. Также Токаев поддержал ужесточение отвественности за бытовое насилие.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник полиции в Карагандинской области лишился должности после телефонного, в котором в грубой форме запрещал администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.