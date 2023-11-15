Заместителей снятого с поста начальника ДП Жетiсу наказали после скандала в Талдыкоргане
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На встрече глава МВД озвучил решение, принятое в отношении руководителей полиции области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД.
Напомним, начальник областного департамента полиции Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности.
Также стало известно, что его первый заместитель Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.
Заместитель начальника областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также освобождены от занимаемых должностей.
Обязанности начальника ДП области Жетісу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.
Начальника УП Талдыкоргана подозревают в изнасиловании
13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.
На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.
Он был водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.
14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Также сообщалось, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В частности, в сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.
На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика.
После инцидента Марата Куштыбаева освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности начальника полиции города стал Кайрат Баймуханов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2045935-kakie-mery-prinyali-v-otnoshenii-rukovoditeley-dp-oblasti-zhetisu-posle-skandala-v-taldykorgane/