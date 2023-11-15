Заместителей снятого с поста начальника ДП Жетiсу наказали после скандала в Талдыкоргане

На встрече глава МВД озвучил решение, принятое в отношении руководителей полиции области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД.

Напомним, начальник областного департамента полиции Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности.

Также стало известно, что его первый заместитель Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Заместитель начальника областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также освобождены от занимаемых должностей.

Обязанности начальника ДП области Жетісу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший департамент собственной безопасности МВД.

Начальника УП Талдыкоргана подозревают в изнасиловании

13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Он был водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Также сообщалось, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В частности, в сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика.

После инцидента Марата Куштыбаева освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности начальника полиции города стал Кайрат Баймуханов.