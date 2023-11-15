Кто будет исполнять обязанности начальника полиции Талдыкоргана вместо Марата Куштыбаева

Стало известно, кто будет исполнять обязанности начальника управления полиции Талдыкоргана вместо задержанного и арестованного Марата Куштыбаева, передает NUR.KZ.

На официальном сайте ДП области Жетісу поменяли информацию о руководителе управления полиции Талдыкоргана - исполняющим обязанности начальника стал Кайрат Баймуханов.

"Да, действительно, временное исполнение обязанностей начальника УП Талдыкоргана возложено на заместителя начальника городской полиции по оперативной работе Кайрата Баймуханова. Соответствующий приказ подписан 14 ноября руководством ДП области Жетісу", - пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП региона.

Напомним, 13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Он был водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Также сообщалось, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В частности, в сентябре 2019 года в отношении на тот момент начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области проводилось внутреннее расследование из-за аудиозаписи с его фотографией, размещенной в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений - в ход шла и нецензурная лексика.

После инцидента Марата Куштыбаева освободили от занимаемой должности.