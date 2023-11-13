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Начальника полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальника управления полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании. Он водворен в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

"Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник Талдыкорганской городской полиции. Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей).

Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз.

"Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК", - добавили в ДП области Жетісу.

Отметим, что согласно ст.120 ч.2 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045417-nachalnika-politsii-taldykorgana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-iznasilovanii/

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