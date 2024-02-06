Кто из министров может сохранить свой пост в новом кабмине, поделился эксперт

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставку правительства. Эксперт Талгат Калиев считает, что некоторые министры сохранят свои должности, передает "Первый канал "Евразия".

Вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра РК возложили на Романа Скляра.

До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Некоторые эксперты считают, что не все члены кабмина лишатся своих должностей.

"Этому правительству пришлось работать в условиях жесточайшего геополитического шторма. Новому правительству предстоит вырабатывать качественно новые подходы, новый курс, потому что прошлое правительство ушло в такой инерционный режим работы.

Скорее всего, большинство тех, кто руководитель новосозданных министерств, которые получили назначения недавно, сохранят свои должности. По остальным могут возникнуть вопросы", - поделился своим мнением директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года, так как после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства.

Министерство водных ресурсов и ирригации;

Министерство транспорта;

Министерство туризма и спорта;

Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства.

Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил Нуржан Нуржигитов, министром транспорта стал бывший глава МИИР Марат Карабаев, пост главы Минтуризма и спорта занял Ермек Маржикпаев, главой Минкультуры и информации стала Аида Балаева, а министром промышленности и строительства - Канат Шарлапаев.

Добавим, что вчера пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Также отметим, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.