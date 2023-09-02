Аида Балаева стала министром культуры и информации

Аида Балаева. Фото: Ақорда

Указом главы государства Аида Балаева назначена министром культуры и информации Республики Казахстан. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Ранее Аида Балаева была заместителем руководителя Администрации президента РК.

А до этого занимала должность министра информации и общественного развития Казахстана – главой МИОР она была с мая 2020 года.

С 2019 по 2020-й годы Аида Балаева была помощником президента, завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

С 2014 по 2019-й - завотделом внутренней политики Администрации президента.

В 2010-2014 годах Балаева была заместителем акима столицы.

В 2008-2010 годах — начальником управления внутренней политики Астаны.

В 2005-2008 годы — заместитель директора, директор департамента внутренней политики города Алматы.

В 2004-2005 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления информации по Алматы.

В 2002-2004 годы — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

В 1999-2002 годы работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035001-aida-balaeva-stala-ministrom-kultury-i-informatsii/