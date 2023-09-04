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Каната Шарлапаева назначили министром промышленности и строительства

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Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

Указом президента Касым-Жомарта Токаева Каната Шарлапаева назначили главой нового Министерства промышленности и строительства РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Шарлапаева Каната Бисимбаевича министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Ранее Канат Шарлапаев являлся председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".

По данным с официального сайта холдинга "Байтерек", Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области России.

Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

В 2006-2008 годах работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия).

В 2008-2014 годах – старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 годах – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити"(Лондон, Великобритания).

С 2015 по 2017 год являлся главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 годах – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.

С 2020 по 2022 год был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

2 февраля 2022 года был назначен председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Также отметим, что в ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035204-kanata-sharlapaeva-naznachili-ministrom-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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