Как поменялся состав правительства в Казахстане
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После послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства и сменились министры – предлагаем посмотреть на полный список нового состава кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.
Уже вечером 1 сентября указом Касым-Жомарт Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:
- Министерство водных ресурсов и ирригации,
- Министерство транспорта,
- Министерство туризма и спорта,
- Министерство культуры и информации,
- Министерство промышленности и строительства.
Позже определились главы новых министерств. Но и в некоторых уже существующих ведомствах сменилось руководство.
В этот же день президент Казахстана освободил от должностей ряд казахстанских министров. Так, свои посты покинули:
- Марат Карабаев (занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК);
- Дархан Кыдырали (занимал должность министра информации и общественного развития РК);
- Асхат Оралов (занимал должность министра культуры и спорта РК);
- Зульфия Сулейменова (занимала должность министра экологии и природных ресурсов РК).
Теперь в Казахстане 21 министерство, а в кабмине – 26 человек.
Главы новых министерств Казахстана
Так, бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов стал министром водных ресурсов и ирригации.
Министром транспорта Казахстана назначен Марат Карабаев, который ранее являлся главой реорганизованного МИИР.
Министерство туризма и спорта возглавил бывший аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Министром культуры и информации назначена бывшая замруководителя Администрации президента РК Аида Балаева.
Министром промышленности и строительства назначили экс-главу правления АО "НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева.
Новые министры уже существовавших министерств
В некоторых действующих министерствах также сменились руководители.
Так, министром внутренних дел стал Ержан Саденов.
Министром торговли и интеграции стал Арман Шаккалиев.
Министром труда и соцзащиты стала Светлана Жакупова.
Министром сельского хозяйства стал Айдарбек Сапаров.
Министром экологии и природных ресурсов стал Ерлан Нысанбаев.
Министры, сохранившие свои посты
И еще часть министров пока сохраняют свои кресла в кабмине:
- министр энергетики все так же – Алмасадам Саткалиев;
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;
- министр национальной экономики – Алибек Куантыров;
- министр по чрезвычайным ситуациям – Сырым Шарипханов;
- министр просвещения – Гани Бейсембаев;
- министр здравоохранения – Ажар Гиният;
- министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;
- министр юстиции – Азамат Ескараев;
- министр иностранных дел – зампремьер-министра – Мурат Нуртлеу;
- министр финансов – зампремьер-министра – Ерулан Жамаубаев.
Другие перестановки
У премьер-министра Алихана Смаилова, который также сохранил свой пост, изменились должности двух из шести его заместителей:
- Тамара Дуйсенова ранее совмещала должность министра труда и соцзащиты и заместителя премьер-министра – теперь она только зампремьера;
- Серик Жумангарин также совмещал посты министра торговли и интеграции с заместителем премьер-министра – теперь он только зампремьера.
Остальные 4 заместителя премьер-министра не менялись: это первый заместитель Роман Скляр, заместитель премьера и руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев, а также уже перечисленные выше Мурат Нуртлеу и Ерулан Жамаубаев.
Кроме того, председателем Национального банка Казахстана стал Тимур Сулейменов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035330-kak-pomenyalsya-sostav-pravitelstva-v-kazahstane/