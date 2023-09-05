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Как поменялся состав правительства в Казахстане

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

После послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства и сменились министры – предлагаем посмотреть на полный список нового состава кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Уже вечером 1 сентября указом Касым-Жомарт Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

  • Министерство водных ресурсов и ирригации,
  • Министерство транспорта,
  • Министерство туризма и спорта,
  • Министерство культуры и информации,
  • Министерство промышленности и строительства.

Позже определились главы новых министерств. Но и в некоторых уже существующих ведомствах сменилось руководство.

В этот же день президент Казахстана освободил от должностей ряд казахстанских министров. Так, свои посты покинули:

  • Марат Карабаев (занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК);
  • Дархан Кыдырали (занимал должность министра информации и общественного развития РК);
  • Асхат Оралов (занимал должность министра культуры и спорта РК);
  • Зульфия Сулейменова (занимала должность министра экологии и природных ресурсов РК).

Теперь в Казахстане 21 министерство, а в кабмине – 26 человек.

Главы новых министерств Казахстана

Так, бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов стал министром водных ресурсов и ирригации.

Нуржан Нуржигитов
Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Министром транспорта Казахстана назначен Марат Карабаев, который ранее являлся главой реорганизованного МИИР.

Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министерство туризма и спорта возглавил бывший аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев
Ермек Маржикпаев. Фото: Акорда

Министром культуры и информации назначена бывшая замруководителя Администрации президента РК Аида Балаева.

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

Министром промышленности и строительства назначили экс-главу правления АО "НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева.

Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

Новые министры уже существовавших министерств

В некоторых действующих министерствах также сменились руководители.

Так, министром внутренних дел стал Ержан Саденов.

Ержан Саденов
Ержан Саденов. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК

Министром торговли и интеграции стал Арман Шаккалиев.

Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: primeminister.kz

Министром труда и соцзащиты стала Светлана Жакупова.

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Министром сельского хозяйства стал Айдарбек Сапаров.

Айдарбек Сапаров
Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Министром экологии и природных ресурсов стал Ерлан Нысанбаев.

Ерлан Нысанбаев
Ерлан Нысанбаев. Фото: primeminister.kz

Министры, сохранившие свои посты

И еще часть министров пока сохраняют свои кресла в кабмине:

  • министр энергетики все так же – Алмасадам Саткалиев;
  • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;
  • министр национальной экономики – Алибек Куантыров;
  • министр по чрезвычайным ситуациям – Сырым Шарипханов;
  • министр просвещения – Гани Бейсембаев;
  • министр здравоохранения – Ажар Гиният;
  • министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;
  • министр юстиции – Азамат Ескараев;
  • министр иностранных дел – зампремьер-министра – Мурат Нуртлеу;
  • министр финансов – зампремьер-министра – Ерулан Жамаубаев.

Другие перестановки

У премьер-министра Алихана Смаилова, который также сохранил свой пост, изменились должности двух из шести его заместителей:

  • Тамара Дуйсенова ранее совмещала должность министра труда и соцзащиты и заместителя премьер-министра – теперь она только зампремьера;
  • Серик Жумангарин также совмещал посты министра торговли и интеграции с заместителем премьер-министра – теперь он только зампремьера.

Остальные 4 заместителя премьер-министра не менялись: это первый заместитель Роман Скляр, заместитель премьера и руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев, а также уже перечисленные выше Мурат Нуртлеу и Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, председателем Национального банка Казахстана стал Тимур Сулейменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035330-kak-pomenyalsya-sostav-pravitelstva-v-kazahstane/

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