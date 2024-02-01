Объявлена дата расширенного заседания правительства Казахстана

Спикер сената Маулен Ашимбаев назвал дату расширенного заседания правительства: оно состоится 7 февраля 2024 года в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередное расширенное заседание казахстанского правительства состоится 7 февраля 2024 года. Председательствовать на нем будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что в январском интервью глава государства уже анонсировал заседание.

"В скором времени состоится расширенное заседание правительства, на котором мы подведем итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении", - сообщал президент.

Стоит напомнить, что осенью 2023 года в Казахстане поменялся состав правительства: после послания президента народу страны появились новые министерства и сменились министры.

1 сентября были созданы новые министерства: Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации, Министерство промышленности и строительства.