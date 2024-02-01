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Возможная отставка правительства: глава сената Ашимбаев прокомментировал слухи

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Мужчина держит портфель в руках
Портфель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев, отвечая в кулуарах на вопросы журналистов, прокомментировал слухи о возможной отставке правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Маулен Ашимбаев анонсировал расширенное заседание правительства, которое должно состояться в феврале. В связи с этим журналисты поинтересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства.

"Я не уполномочен отвечать на такие вопросы: будет некорректно мне что-либо здесь комментировать", - заявил в ответ спикер сената.

При этом он отметил, что правительство активно выполняет поставленные задачи.

"Конечно, есть и недостатки, о которых вы, СМИ, пишете. Но правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных главой государства.

Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров, я думаю, что они будут высказываться на расширенном заседании правительства", - резюмировал Ашимбаев.

Напомним, в конце декабря Маулен Ашимбаев заявил, что самым большим достижением парламента в 2023 году было введение Социального кодекса.

Также на прошлой неделе состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при сенате.

"В этом году парламент примет ряд законов. В их числе Строительный, Водный, Налоговый и Бюджетный кодексы, разработанные по прямому поручению президента.

Важно принять во внимание предложения депутатов маслихатов по этим законопроектам, особенно в вопросах, касающихся развития регионов", - отметил тогда в своем выступлении Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058636-vozmozhnaya-otstavka-pravitelstva-glava-senata-ashimbaev-prokommentiroval-sluhi/

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