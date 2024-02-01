Возможная отставка правительства: глава сената Ашимбаев прокомментировал слухи
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Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев, отвечая в кулуарах на вопросы журналистов, прокомментировал слухи о возможной отставке правительства, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее Маулен Ашимбаев анонсировал расширенное заседание правительства, которое должно состояться в феврале. В связи с этим журналисты поинтересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства.
"Я не уполномочен отвечать на такие вопросы: будет некорректно мне что-либо здесь комментировать", - заявил в ответ спикер сената.
При этом он отметил, что правительство активно выполняет поставленные задачи.
"Конечно, есть и недостатки, о которых вы, СМИ, пишете. Но правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных главой государства.
Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров, я думаю, что они будут высказываться на расширенном заседании правительства", - резюмировал Ашимбаев.
Напомним, в конце декабря Маулен Ашимбаев заявил, что самым большим достижением парламента в 2023 году было введение Социального кодекса.
Также на прошлой неделе состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при сенате.
"В этом году парламент примет ряд законов. В их числе Строительный, Водный, Налоговый и Бюджетный кодексы, разработанные по прямому поручению президента.
Важно принять во внимание предложения депутатов маслихатов по этим законопроектам, особенно в вопросах, касающихся развития регионов", - отметил тогда в своем выступлении Ашимбаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058636-vozmozhnaya-otstavka-pravitelstva-glava-senata-ashimbaev-prokommentiroval-sluhi/